На понедельник, 8 июля, Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 25,71 грн. Это на 16 коп. меньше, чем было перед выходными. Об этом сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 25 коп. Стоит 28,95 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

В обменниках доллар покупают по 25,70 грн, продают по 25,86 грн.

За евро предлагают 28,70 грн. Продают по 29,20 грн.

Российский рубль скупают по 39 коп. Продают по 40 коп.

Ранее мы писали о том, что цены на продукты в Украине резко выросли.