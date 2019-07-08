Верховний суд скасував рішення про пережеребкування номерів партій [ Редактировать ]
Верховний суд України скасував повторне жеребкування номерів партій на дочасних виборах до парламенту. Голосування, як і заплановано, відбудеться 21 липня.
Таким чином судді задовольнили апеляцію ЦВК та скасували рішення Шостого апеляційного суду, який зобов'язував провести повторне жеребкування. Про це у Facebook повідомила секретар Центрвиборчкому Наталія Бернацька.
Нагадаємо, відповідний позов подала "Аграрна партія України". Приводом стало те, що партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі присвоїли 22 номер у бюлетені без жеребкування.
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У кожної з них свій порядковий номер. Окрім назви політсили, ця цифра - вагомий орієнтир у бюлетені. Відповідно до законодавства, отримують її через процедуру жеребкування. Однак є й винятки з цьогорічних правил для виборів
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