Верховний суд України скасував повторне жеребкування номерів партій на дочасних виборах до парламенту. Голосування, як і заплановано, відбудеться 21 липня.

Таким чином судді задовольнили апеляцію ЦВК та скасували рішення Шостого апеляційного суду, який зобов'язував провести повторне жеребкування. Про це у Facebook повідомила секретар Центрвиборчкому Наталія Бернацька.

Нагадаємо, відповідний позов подала "Аграрна партія України". Приводом стало те, що партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі присвоїли 22 номер у бюлетені без жеребкування.