Китай потерпає від потужних повеней: влада оголосила евакуацію [ Редактировать ]
Схід Китаю затопило. Через потужні зливи, що вирували у регіоні вихідними, розлилися річки.
Повінь пошкодила комунікації та автошляхи, деякі населені пункти опинилися відрізаними від світу. Влада оголосила евакуацію.
У місті Люжоу надзвичайники врятували 20 пасажирів рейсового автобуса. Транспорт застряг посеред дороги, а вода все прибувала. На людей вдягли рятувальні жилети та доправили у безпечне місце.
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