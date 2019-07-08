Схід Китаю затопило. Через потужні зливи, що вирували у регіоні вихідними, розлилися річки.

Повінь пошкодила комунікації та автошляхи, деякі населені пункти опинилися відрізаними від світу. Влада оголосила евакуацію.

У місті Люжоу надзвичайники врятували 20 пасажирів рейсового автобуса. Транспорт застряг посеред дороги, а вода все прибувала. На людей вдягли рятувальні жилети та доправили у безпечне місце.