Xiaomi Mi Band 4 представлен со скандально низкой ценой [ Редактировать ]
Китайский производитель Xiaomi провел официальную презентацию фитнес-браслета нового поколения Mi Band 4. Новинка получила массу улучшений по сравнению с моделью Mi Band 3, включая скандальный ценник в 25 долларов.
Браслет получился более крупным, по сравнению с предшественником, но это из-за более совершенной аппаратной начинки. Xiaomi Mi Band 4 получил 0,95-дюймовый цветной AMOLED экран с разрешением 240 х 120 точек. Сам экран стал больше по площади на 40%, что позволило ему выводить больше текстовой информации, а также дополнительно закален стеклом 2,5D.
AMOLED экран позволил оснастить браслет приятным бонусом – сменными темами. Отныне можно выбрать оформление "умных часов" на свой вкус.
Прошивка получила больше возможностей для взаимодействия с Xiaomi Mi Band 4, например, появилось управление жестами и голосом. Браслет получил расширение до проверки прогноза погоды на несколько дней, просмотра курса валют, расписания фильмов и прочих полезных агрегаторов.
Водонепроницаемость никуда не пропала. Mi Band 4 тоже можно окунать в воду на глубину до 50 метров.
Модуль NFC присутствует, но только в более дорогих моделях – с его помощью можно не только совершать покупки через AliPay и расплачиваться за проезд в транспорте, но и управлять умной бытовой техникой в доме: электроплитами, освещением, роботами-пылесосами, дверными замками.
Емкость аккумуляторной батареи увеличилась до 135 мАч. По официальным данным в реальных условиях браслет работает до 20 дней, версия с NFC — до 15 дней.
Ремешки для Mi Band 3 и Mi Band 4 взаимозаменяемы. У стандартного ремешка пять цветовых исполнений — черное, оранжевое, синее, бордовое и розовое. Для поклонников Мстителей выпущена ограниченная версия Mi Band 4 Avengers Alliance — c оригинальным ремешком и темой оформления.
Цена базового Mi Band 4 — 25 долларов, версия с NFC оценена в 33 доллара, Mi Band 4 Avengers Alliance — 50 долларов. Продажи стартуют 14 июня на территории Китая, а позже – по всему миру.
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