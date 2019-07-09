Во вторник, 9 июля, на трассе Знаменка-Луганск-Изварино произошло ДТП. Известно, что в аварии столкнулись Mercedes Atego и КамАЗ, передает "Информатор".

Отмечается, что в ДТП пострадали водители обоих автомобилей. Мужчину за рулем КамАЗа зажало в кабине, его пришлось доставать при помощи спецтехники. Двоих водителей в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу в Павлограде.

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К месту происшествия привлекли 4 человека личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники области, а также 1 человека и 1 единицу техники местной пожарной команды. Сотрудники полиции проводят следственные действия по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Ранее сообщалось, что в Киеве больной мужчина спровоцировал ДТП, а также в страшной аварии под Харьковом мужчина погиб на месте.