В субботу, 6 июля, в Днепропетровской области в селе Победа случилось серьезное ДТП. Отмечается, что авария произошла с участием КамАЗ и Toyota. Известно, что вследствие происшествия пассажир легковушки получил тяжелые травмы, врачи делают все возможное, чтобы сохранить ему жизнь, передает "Информатор".

19-летний парень находится в реанимации областной больницы имени Мечникова. Он получил тяжелую травму головы и сейчас находится в коме.

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По предварительной информации, основанной на словах очевидцев, КамАЗ и Toyota не разминулись на повороте в районе улицы Гоголя, вследствие чего столкнулись лоб в лоб. К моменту приезда медиков парень, который находился на пассажирском сидении, был без сознания. Несмотря на все попытки, привести его в чувство медикам пока не удалось. Сейчас врачи больницы Мечникова делают все возможное, чтобы его спасти.

Фото: Информатор

Ранее сообщалось, что в Киеве больной мужчина спровоцировал ДТП, а также в страшном ДТП под Харьковом мужчина погиб на месте.