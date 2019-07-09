Во вторник, 9 июля, "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Донецкой области сделала заявление.

Решение Центральной избирательной комиссии о расформировании Окружной избирательной комиссии №47 - незаконно и является очередным шагом, направленным на срыв выборов в тех округах, где "Оппозиционная платформа - За жизнь" и ее кандидаты по мажоритарке одерживают безоговорочную победу.

У ЦИК не было никаких оснований для расформирования комиссии в 47-м округе, а принятое решение говорит о политической ангажированности Центризбиркома и его готовности выполнять распоряжения уходящего режима.

Расформирование ОИК в 47-м округе - дезорганизовывает процесс подготовки к проведению выборов в Славянске, Святогорске, Николаевке, Славянском и Александровском районах с целью создать хаос и неразбериху, с последующим срывом выборов в округе.

Окружная избирательная комиссия 47-го округа была сформирована по принципу законности, прозрачности и честности. Но, после решения ЦИК о ее расформировании, есть серьезные риски срыва избирательного процесса не имеющим шансов на победу Олегом Недавой - членом фракции Петра Порошенко в парламенте.

Мы призываем Центральную избирательную комиссию вернуться в русло закона, не допустить срыва выборов и обеспечить честный демократический процесс - как подготовки к выборам, так и самого голосования.

Со своей стороны "Оппозиционная платформа - За жизнь" будет обжаловать решение Центральной избирательной комиссии в суде и сделает все, чтобы выборы и в 47-м округе, и в других округах Донецкой области состоялись, прошли честно и без нарушений.