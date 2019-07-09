Серіал у житті. Скандал та кримінальна справа, фігурантом якої виявився відомий актор Кевін Спейсі, отримали несподіваний розвиток. Раптово з'ясувалося, що головний доказ у справі… зник.

Як це сталося та яким чином зникнення доказу позначиться на ході справи, - розкаже Дмитро Анопченко.

Те, що відбувається в суді містечка Нантаккет, штат Массачусетс, дедалі більше нагадує телесеріал. Де сценаристи, в гонитві за рейтингами, вирішили раптом вигадати несподіваний поворот подій. Судіть самі - всі обставини свідчили проти Кевіна Спейсі. Мовляв, актор залицявся у барі до 18-річного хлопця, всупереч його волі, і той отримав моральну травму. Але тепер з'ясовується: зник головний доказ - телефон жертви.

Спочатку здавалося, суд буде на боці позивача. Адже розказана ним історія викликала жалість. У місцевому барі актор напоїв 18-річного юнака, а потім став відверто до нього чіплятися. Та так наполегливо, що хлопець пише про це SMS своїй дівчині - ці повідомлення і стали головним доказом у справі.

І преса і громадська думка - всі були налаштовані проти Спейсі. Ось тільки коли в ході слухань адвокат актора зажадав передати йому цей телефон для вивчення, - несподівано з'ясувалося, що смартфон... зник.

Поліція каже - віддавали його родині потерпілого, сім'я такого... начебто не пам'ятає. Потім мати жертви залицянь визнала, що видалила з телефону частину інформації. А потім - коли захист Спейсі прямо запитав самого хлопця, який нібито став об'єктом домагань, - мовляв, чи знає він, що знищення доказів - кримінальний злочин, - то він несподівано відмовився давати свідчення у суді, посилаючись на 5 статтю Конституції, яка дозволяє не свідчити проти себе.

У результаті, справа, що загрожувала актору тюремним терміном, - розвалюється на очах. Адже якщо частину повідомлень дійсно видалили - то тепер неможливо зрозуміти, це знаменитий актор переслідував свою жертву, - або все було за взаємною згодою, а зараз позивач просто вирішив заробити гроші.

Так що найімовірніше суддя справу просто закриє. І це врятує актора від декількох років в'язниці - хоч і не врятує його репутацію. Серіал, який зробив його знаменитим, - "Картковий будинок", - закритий. З тих фільмів, де Спейсі знімався, його вирізали, в нові картини не кличуть. Звинувачення проти кінозірки (мовляв, чіплявся і розпускав руки) висунули загалом більше 30 чоловіків, в тому числі і колеги по знімальному майданчику. Спейсі вже 60 і навряд чи в найближчі 5-7 років - поки скандал ще на слуху - хтось зважиться дати йому роль.

Але сьогоднішній судовий епізод продемонстрував і інше - не всім звинуваченням варто відразу і беззастережно вірити. У таких гучних історіях цілком може раптом виявитися, що уявна жертва просто хоче слави або грошей.