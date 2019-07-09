​Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 10 июля 2019 года. Так украинская валюта выросла на 12 копеек - до 25,48 гривен за доллар. Соответствующие данные были опубликованы на сайте регулятора во вторник, 25 июня.

При этом этом НБУ повысил курс евро на три копейки.

Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США - 2548,9178 гривны (-11,2983);

100 евро - 2856,0624 гривны (-15,22)