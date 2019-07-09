Курс валют на 10 июля: гривна продолжает расти [ Редактировать ]
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 10 июля 2019 года. Так украинская валюта выросла на 12 копеек - до 25,48 гривен за доллар. Соответствующие данные были опубликованы на сайте регулятора во вторник, 25 июня.
При этом этом НБУ повысил курс евро на три копейки.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
- 100 долларов США - 2548,9178 гривны (-11,2983);
- 100 евро - 2856,0624 гривны (-15,22)
Раньше сообщалось о том, что Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу года доллар может подорожать до 28,66 грн. А в январе-марте 2019 года сократились бюджетные расходы на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.
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