ОБСЄ назвала українських моряків в Росії військовополоненими [ Редактировать ]
ОБСЄ назвала українських моряків, яких утримують у Росії, військовополоненими. ОБСЄ Про це йдеться в резолюції, яку ухвалила Парламентська асамблея організації. Крім того, засудили агресивні дії Росії в Чорному та Азовському морях, і закликали Москву якнайшвидше звільнити заручників.
Ситуацію в Україні обговорювали й міністри країн-членів ОБСЄ на неформальній зустрічі у Словаччині. За підсумками оголосили про розробку плану для зменшення напруження на Донбасі. Перший крок розведення військ у районі Станиці Луганської, а також відбудова інфраструктури й розмінування. Чинний голова ОБСЄ - Мирослав Лайчак - заявив, що Словаччина готова прийняти наступну зустріч у Нормандському форматі.
"ОБСЄ зводить мости і в політичному, і в практичному сенсі. Прикладом є Станиця Луганська єдиний контрольно-пропускний пункт на кілометри лінії розмежування. Наша організація працює над тим, щоб встановити довіру між сторонами. Тож минулого тижня вдалося розвести військові сили і зменшити напруження", - говорить Томас Гремінгер, генеральний секретар ОБСЄ
"Україна - наш пріоритет. Ми підтримуємо політичний процес, який дозволяє продовжувати співпрацю у Нормандському форматі для вирішення суперечностей. Разом із колегами ми розробили план із 9 конкретних кроків. Сподіваємося, що його підтримають і в Києві, і в Москві", - говорить Мирослав Лайчак, голова ОБСЄ.
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