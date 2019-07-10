В среду, 10 июля, в Украине стартовал прием заявлений в вузы для поступления. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

"Хочу обратить внимание всех поступающих: после подачи первого заявления в электронном кабинете уже ничего, никакие данные, изменить нельзя. Поэтому перед подачей первого заявления поступающий должен проверить, правильно ли он загрузил все документы и указал информацию", - отметил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров.

В частности, необходимо проверить, загружены ли правильные файлы:

приложения к документу об образовании;

фото поступающего;

справки о месте регистрации, если поступающий претендует на сельский коэффициент.

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Проверить в кабинете также нужно:

правильно ли вами рассчитан средний балл

совпадают ли баллы ЕГЭ, отображаемых в кабинете и указанные в сертификатах ВНО;

правильно ли указан номер мобильного;

правильно ли определено гражданство, право на дополнительные баллы и сельский коэффициент.

В этом году поступающие на бакалавра или сквозного магистра могут подать на бюджет 7 заявлений на 4 специальности. На контракт можно подать любое количество заявлений.

В каждой заявлении, поступающий подает на бюджет, он также обязательно выбирает ее приоритетность - от 1 до 7, где 1 - это самая высокая приоритетность, а 7 - самая низкая. Таким образом он обозначает, на которые конкурсные предложения в каких вузах хочет вступить всего - им нужно присвоить высокие приоритетности, а какие менее желательными - для них указываются ниже приоритетности.

Абитуриентам стоит обратить внимание на то, что после подачи заявления изменить приоритетность уже невозможно. В то же время, если заявление с приоритетом еще не зарегистрировано в заведении, то абитуриент может его отменить и подать вместо него новое. Но если заявление уже зарегистрировано, то в случае его отмены поступающий теряет приоритет без возможности его восстановления.

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