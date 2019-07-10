В Украине официально стартовала вступительная кампания [ Редактировать ]
В среду, 10 июля, в Украине стартовал прием заявлений в вузы для поступления. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.
"Хочу обратить внимание всех поступающих: после подачи первого заявления в электронном кабинете уже ничего, никакие данные, изменить нельзя. Поэтому перед подачей первого заявления поступающий должен проверить, правильно ли он загрузил все документы и указал информацию", - отметил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров.
В частности, необходимо проверить, загружены ли правильные файлы:
- приложения к документу об образовании;
- фото поступающего;
- справки о месте регистрации, если поступающий претендует на сельский коэффициент.
Проверить в кабинете также нужно:
- правильно ли вами рассчитан средний балл
- совпадают ли баллы ЕГЭ, отображаемых в кабинете и указанные в сертификатах ВНО;
- правильно ли указан номер мобильного;
- правильно ли определено гражданство, право на дополнительные баллы и сельский коэффициент.
В этом году поступающие на бакалавра или сквозного магистра могут подать на бюджет 7 заявлений на 4 специальности. На контракт можно подать любое количество заявлений.
В каждой заявлении, поступающий подает на бюджет, он также обязательно выбирает ее приоритетность - от 1 до 7, где 1 - это самая высокая приоритетность, а 7 - самая низкая. Таким образом он обозначает, на которые конкурсные предложения в каких вузах хочет вступить всего - им нужно присвоить высокие приоритетности, а какие менее желательными - для них указываются ниже приоритетности.
Абитуриентам стоит обратить внимание на то, что после подачи заявления изменить приоритетность уже невозможно. В то же время, если заявление с приоритетом еще не зарегистрировано в заведении, то абитуриент может его отменить и подать вместо него новое. Но если заявление уже зарегистрировано, то в случае его отмены поступающий теряет приоритет без возможности его восстановления.
Раньше сообщалось о том, как сохранить зрение.
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