У новому парламенті може побільшати представників національних меншин. Окрім кримськотатарської, яку в нинішній Раді представляє кілька депутатів, до великої політики вдалася і грецька громада. Що підштовхнуло діаспору до такого кроку - розкажуть наші кореспонденти.

"В последнее время решения, которые принимались нашим правительством или Верховной Радой, они были более политизированные и более популистские, чем рациональные и направленные на людей".

Громада надазовських греків одна з найбільших діаспор в Україні - налічує 100 тисяч жителів Донеччини. Тож, впевнені - представники громади маюють брати участь у великій політиці.

"Хочется, чтобы греки не затерялись в Украине. Вот поэтому нам нужны свои депутаты. Чтобы не страдала вот никакая этническая группа. Потому что мы за то, чтобы все национальные меньшины были сплоченные и считали каждый, что он украинец", - говорить Олександра Проценко-Пічаджі, голова Федерації грецьких товариств України.

Питання захисту нацменшин в Україні стоять вкрай гостро. Особливо це стосується прифронтових регіонів - тут назбиралося чимало питань, які потребують вирішення на загальнодержавному рівні.

"Вопросы национальных меньшинств являются для меня приоритетом наравне, на таком же уровне, как вопросы мира и безопасности в регионе. Как вопросы социальной, справедливой социальной политики", - говорить Олексій Ліпіріді, представник грецької громади.

Саме миру та економічних змін очікують - жителі Маріуполя.

"Хочется, чтобы был мир. Особенного знаете, для греческих сел, действительно, для поселков, та же Толоковка, там моя сестра живет. Когда каждый день слышишь эти разрывы, эти сигналы боя, то ничего хорошего нет. Мир мне кажется, это. А отсюда пойдет и развитие экономики, и других социальных вопросов", - говорить Тетяна Зінов'єва, жителька Маріуполя.

У грецькій громаді впевнені - для повноцінного розвитку регіону необхідно залучати інвестиції. Як закордонні, так і вітчизняні. Приклад - головна площа Маріуполя, яку відбудували представники грецької громади.

"Мы привлекаем, мы хотим привлекать сюда инвестиции греческих бизнесменов, армянских, азербайджанских, немецких. Мы хотим говорить о реинтеграции Донбасса", - говорить Олексій Ліпіріді, представник грецької громади.

У грецькій громаді сподіваються, що майбутній парламент працюватиме задля встановлення миру в регіоні.