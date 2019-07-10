В среду, 10 июля, в Москве Сопредседатели "Оппозиционной платформой - За жизнь" Юрий Бойко и Вадим Рабинович, председатель Политсовета партии Виктор Медведчук, народный депутат Тарас Козак провели встречу премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Также на встрече присутствовали председатель Высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов, первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков, руководитель фракции "Единой России" Сергей Неверов.

В ходе встречи обсудили восстановление мира на востоке Украины, газовые контракты, экономические и гуманитарные вопросы, межпартийное сотрудничество.

"Мы практически поставили точку в подготовке прямых контрактов на поставку российского газа. Благодаря этому он будет на 25% дешевле, чем сейчас, получаемый по так называемому реверсу. Это существенное облегчение и для экономики, и для людей. Это снижение коммунальных тарифов и в целом снижение цен по стране. И в течение августа этот контракт будет заключен. Мы проговорили контракт о транзите газа, где у нас также идет живая дискуссия по поиску модели продолжения работы нашей газотранспортной системы. И мы настроены оптимистично - наша система будет работать", - сказал на брифинге журналистам Юрий Бойко.

Также обсуждалась возможность снятия санкций.

"Мы провели переговоры об открытии российского рынка для ряда украинских товаров, которые традиционно поставлялись в РФ, а сегодня из-за взаимных санкций поставки практически были остановлены. И мы уже перешли в практическую плоскость решения данного вопроса, когда председатель правительства РФ взял на рассмотрение наши конкретные предложения, которые касаются картонно-тарной промышленности и сельхозтоваров. А это примерно 5 тыс. рабочих мест и объем поставок около 10 млн долларов. Это существенная помощь нашим производителям", - отметил сооснователь "Оппозиционной платформой - За жизнь".

Председатель Политсовета партии Виктор Медведчук подчеркнул, что межпартийный диалог позволит приблизить мир в Украине.

"Мы обсудили вопросы, связанные с мирным урегулированием конфликта в Донбассе. Представитель РФ в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов в очередной раз поддержал мирный план-концепцию, которая была утверждена на съезде "Оппозиционной платформой - За жизнь". Он считает, что Минские соглашения и этот план - это те механизмы, которые позволят прекратить боевые действия и принести мир. Мы также обсуждали экономические вопросы, тарифы на газ. Мы попросили продолжить, пока хотя бы в одностороннем порядке, отмену санкций, введенных в отношении украинских предприятий", - рассказал Виктор Медведчук.

Оппозиционный политик подчеркнул, что крайне важно менять тональность диалога между Киевом и Москвой. "Необходимо менять содержание этих отношений. Мы должны двигаться к миру в Украине. И мы считаем, что межпартийный диалог нам поможет", - сказал Виктор Медведчук.

Вадим Рабинович сообщил о достигнутой договоренности о создании гуманитарной группы.

"Мы договорились о создании гуманитарной группы, которая будет разбирать вопросы, возникающие между людьми, живущими в наших странах. Это и вопросы работающих сегодня в России, и вопросы сообщения. Создание такой гуманитарной группы - это очень важно, это еще один мостик к миру. А что еще более важно, что это решение проблем конкретных людей. И сегодня им уже есть куда обращаться. Я очень благодарен нашим коллегам, что они пошли на такой шаг", - подчеркнул Вадим Рабинович.

Также на встрече согласовали текст Меморандума о взаимном сотрудничестве партий, который будет подписан между "Оппозиционной платформой - За жизнь" и "Единой Россией" в ближайшее время.