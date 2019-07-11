Мир у країні - одне з головних завдань, що ставить перед собою "Опозиційна платформа - За життя". Про це заявив голова політради партії під час поїздки до Москви. На його думку, для досягнення миру - необхідний дипломатичний діалог.

"Почему это важная проблема: потому что по всем социсследованиям около 80 процентов граждан нашей страны считает, что мир, прекращение огня на востоке нашей страны - является главной и самой актуальной задачей и проблемой. Это было во главе угла и президентской кампании. И люди, те, которые проголосовали за действующего президента господина Зеленского, верили в то, что этот мир состоится, и состоится в ближайшее время после избрания. Это во главе угла стоит и сейчас во время парламентской кампании. Потому что страна устала от боевых действий", - говорить Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя".