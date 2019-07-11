Маленький Рома потребує дороговартістного лікування за кордоном [ Редактировать ]
Пересадка печінки, зупинка серця, кома. Усе це вже довелося пережити чотирирічному Романові Роїку з Волині. Хлопчика кілька разів повертали з "того світу". У малюка - ушкодження кори головного мозку. Навіть попри зневіру медиків, дитина вже понад три роки бореться за життя. Допомогти Ромі одужати погодилися в одній із клінік Китаю. Але виставили родині непосильний рахунок.
Ромчику Роїку з Володимира-Волинського - чотири роки. Хлопчик не може самостійно ані сидіти, ані їсти, ані говорити.
"По неврології в нас все було прекрасно. А це вже після коми - це ніжки рівні, ручки рівні. Як кажуть, дивиться в одну точку. Головой не шевелив. Нічо. Це вже він починає потрішки сам дихати".
Малюку довелося пережити вже кілька операцій.
"Пересадку печінки ми перенесли в 11 місяців. Все було добре. Але потім сталася передозіровка ліків і в дитини зупинилося на 10 хвилин серце. Це було кисневе голодування мозку і він забувся все, що він вмів, всі навики", - говорить Ольга Роїк, мати Романа Роїка.
Мама ще три роки тому почула вирок медиків "дитина не житиме". Та відтоді хлопчик майже щодня доводить, як сильно він хоче вижити.
"Я говорю Рома, давай будемо вчитися їсти. дитина зараз їсть через пляшечку, їсть через ложечку. Він почав як кажуть сидіти в кріслі - з підтримкою, але сидіти", - говорить Ольга Роїк, мати Романа Роїка.
Малюку потрібна коригувальна операція із закриття черевної стінки після трансплантації печінки.
"Показує рубці від операції на животику: вони кажуть, ця операція шість годин триває - дитина наркозу такого великого не перенесе. Тобто може бути знову зупинка серця і ми вже його з того світу не витягнем".
Щоб зробити операцію Ромі, неврологи рекомендують стимуляцію мозку. Але в Україні клініки, яка б взялася за таке лікування, немає.
"Критично для здоров'я те, що там ушкоджена кора головного мозку. Власне, на відновлення кори головного мозку і іде все це лікування пори те, що там ще із пересадженою печінкою працюють лікарі", - говорить Домінік Свинаренко, дитячий невролог.
У Китаї мама знайшла клініку, яка лікує уражений мозок.
"Написала в цю клініку, через 13 днів прийшов нам рахунок на 72 тисячі доларів за весь курс - за шість курсів", - говорить Ольга Роїк, мати Романа Роїка.
Щоб зібрати гроші на лікування малого, тато постійно на заробітках за кордоном. Єдина помічниця для мами - Софійка. Понад усе вона мріє про те, що зможе гратися зі своїм Ромашкою. У Китаї на хлопчика чекають уже в серпні. Але наразі родині вдалося зібрати лише третину від потрібної на реабілітацію суми.
Реквізити для допомоги:
(5168 7573 9487 3857 - Роїк Ольга (мама)
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