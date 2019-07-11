Суд Мадрида "подарував" Хуліо Іглесіасу сина [ Редактировать ]
Запізніле батьківство. Суд у Мадриді визнав Хуліо Іглесіаса батьком 43-річного іспанця Ксав'єра Санчеса-Сантоса. Розгляд справи тривав три десятиліття.
Два роки тому Ксав'єр заявив, що зробив ДНК-тест і може підтвердити кревний зв'язок зі співаком. Сам Іглесіас заперечує, що Ксав'єр - його син. Адвокати артиста пообіцяли судову ухвалу оскаржити.
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