Запізніле батьківство. Суд у Мадриді визнав Хуліо Іглесіаса батьком 43-річного іспанця Ксав'єра Санчеса-Сантоса. Розгляд справи тривав три десятиліття.

Два роки тому Ксав'єр заявив, що зробив ДНК-тест і може підтвердити кревний зв'язок зі співаком. Сам Іглесіас заперечує, що Ксав'єр - його син. Адвокати артиста пообіцяли судову ухвалу оскаржити.