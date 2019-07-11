В Польше погибла 18-летняя украинка [ Редактировать ]
В ночь, с 10 по 11 июля микроавтобус, который следовал в Краков, попал в аварию. Об этом сообщает "Униан".
В результате происшествия погибла 18-летняя украинка.
Известно, что микроавтобус Mercedes Benz Sprinter, в котором ехали семеро украинцев, въехал в прицеп грузовика, который двигался впереди. 18-летняя пассажирка авто погибла на месте, еще троих пассажиров экстренно госпитализировали с незначительными травмами.
Ранее сообщалось, что халатность отца "убила" 10-летнего ребенка.
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