В ночь, с 10 по 11 июля микроавтобус, который следовал в Краков, попал в аварию. Об этом сообщает "Униан".

В результате происшествия погибла 18-летняя украинка.

Известно, что микроавтобус Mercedes Benz Sprinter, в котором ехали семеро украинцев, въехал в прицеп грузовика, который двигался впереди. 18-летняя пассажирка авто погибла на месте, еще троих пассажиров экстренно госпитализировали с незначительными травмами.

Ранее сообщалось, что халатность отца "убила" 10-летнего ребенка.