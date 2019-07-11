В четверг, 11 июля, юг Одесской области посетили с рабочей поездкой народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко и Николай Скорик.

На встрече с коллективом предприятия "Бостардо" в селе Болградского района Одесской области основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" рассказал о визите в Москву, где удалось решить самый важный для виноделов вопрос - открыть российский рынок для продукции украинских виноделов.

14 июня в Болградском районном совете состоялось совещание под руководством зампредседателя Болградского райсовета Михаила Садаклиева и городского головы, кандидата в народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (142 округ) Сергея Димитриева с руководителями винодельных предприятий юга Одесской области. Основной вопрос повестки дня - катастрофическое положение с реализацией виноматериалов. По результатам совещания его участники приняли решение направить обращение народному депутату Украины Юрию Бойко с просьбой помочь в решении данной проблемы

"Я знаю, что на юге Одессы из-за взаимных санкций более 100 тыс. тонн виноматериалов сегодня заблокированы, и десятки сельскохозяйственных винодельческих предприятий лишились доступа к российскому рынку. Я передал соответствующие документы премьер-министру РФ и получил заверения, что этот вопрос будет решен", - рассказал на встрече с работниками предприятия Юрий Бойко.

Поездка в Москву лидеров партии важный шаг для решения таких острых для Украины вопросов, как газ и мир, отметил Николай Скорик.

"За диалог с Россией сегодня выступают лидеры большинства европейских стран и подавляющее большинство европейских партий. Все понимают, что преодолеть конфликт можно только за столом переговоров. "Оппозиционная платформа - За жизнь" выполняет фактически сейчас работу власти. Это единственная политическая сила, которой удалось наладить диалог с Россией, а это очень важно не только для мирного урегулирования, но и для преодоления вызовов для национальной экономики. Скоро наступит отопительный сезон, и опять украинским семьям будут приходить платежки с непомерными тарифами. Об этом во власти сейчас никто думать не хочет. Лидеры нашей политсилы после серии встреч с представителями РФ сумели договориться о прямых поставках газа, что позволит вдвое снизить его цену. А это в свою очередь удешивить и продукты питания , да, все товары в себестоимости которых есть газовая составляющая", - подчеркнул Николай Скорик.

Более 500 человек пришли на встречу с оппозиционерами в местный Дом культуры. Люди выразили искреннюю поддержку команде Юрия Бойко на парламентских выборах-2019.

В Измаиле казалось весь город пришел на встречу с представителями "Оппозиционной платформы - За жизнь". Настоящий "открытый микрофон", где каждого была возможность задать вопрос Юрию Бойко. Кандидат в премьер - министры от "Оппозиционной платформы - За жизнь" ни один из них не оставил без ответа.

О программе партии, какие цели и задачи ставит перед собой политсила, рассказали Сергей Димитриев, Снежана Кравцуненко и Александр Пономаренко.

Участники встречи искренне поблагодарили депутатов за внимание, которое они постоянно оказывают Бессарабскому краю, и пожелали победы на предстоящих выборах. Как и во всей Украине, люди хотят главного - мира и нормальной жизни, когда не надо будет считать каждую копейку, бояться за будущее своих детей, не находится в постоянном поиске работы, и чтобы вернулась уверенность в завтрашний день.