У Донецькій області відкрили міжміський тролейбусний маршрут Слов'янськ-Костянтинівка. За словами народного депутата Наталії Королевської, він значно полегшить життя місцевих жителів. До нього найближчим часом планують доєднати і Дружківку.

"Рабочие места люди сегодня находят во всех доступных городах. И чтобы добраться на работу, порой приходится тратить либо огромное количество времени, либо это очень дорого по стоимости. Запустив сегодня такую единую ветвь сообщения между городами от Славянска до Константиновки, таким образом мы сможем дать людям одну живую транспортную артерию. Что позволит спокойно перемещаться, спокойно находить рабочие места, спокойно сегодня общаться городами между собой", - говорить Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

"Мы реально показали, что такая возможность, провести троллейбус от Краматорска до Дружковки и Константиновки есть. И сегодня есть троллейбусное движение в Славянске, есть в Краматорске. Осталось только сделать его до Дружковки и Константиновки - и мы соединяем троллейбусной линией эти четыре города, которые приблизят нас к областному центру Краматорску сегодня. Я думаю, такая возможность будет реальна в ближайшие три года", - говорить Валерій Ігнатенко, міський голова Дружківки, кандидат від "Опозиційної платформи - За життя".