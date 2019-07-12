Решения России по Всемирному конгрессу украинцев: в МИД выразили протест [ Редактировать ]
В пятницу, 12 июля, Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за решения Генпрокуратуры России о признании "нежелательной" деятельности Всемирного конгресса украинцев. Соответствующее заявление было опубликовано ведомством.
МИД считает, что таким образом Москва нарушает права украинского меньшинства в России.
"Украина готова предпринять все шаги в ответ на это позорное решение государства-агрессора и призывает международное сообщество рассматривать это решение Генеральной прокуратуры России как очередное дерзкое нарушение фундаментальных прав человека, в том числе прав украинского меньшинства на территории России", - подчеркнули в министерстве и призвали усилить дипломатическое давление на Москву.
Ранее мы писали о том, что Всемирный конгресс украинцев признали угрозой в России.
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