День бортпроводника: поздравления в стихах, прозе и картинках [ Редактировать ]
В пятницу, 12 июля, отмечают День бортпроводника - людей, чье призвание - небо. Благодаря им мы чувствуем себя комфортно в самолете, они беспокоятся о нашем перелете и следят за порядком на борту. Поздравьте своих знакомых, родных и близких людей, кто выбрал небо местом своей работы. Мы собрали для вас несколько идей для поздравлений.
Стюардессе вся команда
Распевает дифирамбы.
Неземная красота -
Гордость нашего борта.
Пассажиров успокоит,
Всех рассадит по местам.
Дефиле для них устроит,
Поднимаясь к небесам.
Можно в этот день для вас
Скажем несколько мы фраз?
Пусть все взлеты и посадки
Происходят мягко, гладко.
Пусть работа будет в радость,
Пусть заплата дарит благость,
Ну а каждый пассажир
Пусть приносит только мир.
С Днем бортпроводника. Пусть на борту всегда будет порядок и спокойствие, пусть по курсу всегда ждет удача и успех, пусть на пути встречаются улыбки добрых людей, пусть каждый рейс жизни имеет счастливое завершение.
Бортпроводник - профессия прекрасная!
В полетах он проводит жизнь свою.
Он путешествует и видит страны разные,
Исполнив свою давнюю мечту.
Вся жизнь его большое приключение;
Не зная, что же завтра его ждет:
Посадка на воду иль роды экстренные,
Он отправляется в очередной полет.
За их отвагу и умения
Мы славим бортпроводников.
Здоровья, счастья и везения
Желаем, да хранит их Бог!
***
Поздравляю с Днем бортпроводника и от души желаю, чтобы на твоем борту всегда царила атмосфера взаимопонимания, веселья, радости и прекрасного настроения, желаю каждый раз удачи и благополучия с самого старта до точки прибытия. Успехов в деятельности и бравого терпения!
Ты встречаешь нас у трапа,
Ты - прекрасная принцесса.
С днем твоим поздравить рады
Мы сегодня, стюардесса.
Будет пусть полет высоким,
Небо пусть всегда манит,
Путь к успеху и признанию
Будет пусть всегда открыт.
***
Не встретите хмурых, нерадостных лиц
У стюардесс вы - бортпроводниц.
Улыбкой приветствуют, словно друзей,
Всех пассажиров - взрослых, детей.
Желаем вам счастья, бортпроводницы,
Удачно взлететь и легко приземлиться,
И наш поздравок поскорей прочитать,
Чтоб легче вам было работать - летать!
***
Поздравляю с Днем бортпроводника и от души желаю проводить отлично время на борту и дарить радостные эмоции пассажирам, а также весело жить, не зная ни минуты печали. Пусть каждый день будет чудесным, каждое путешествие - невероятным, а каждый миг - добрым и счастливым.
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