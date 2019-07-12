В пятницу, 12 июля, отмечают День бортпроводника - людей, чье призвание - небо. Благодаря им мы чувствуем себя комфортно в самолете, они беспокоятся о нашем перелете и следят за порядком на борту. Поздравьте своих знакомых, родных и близких людей, кто выбрал небо местом своей работы. Мы собрали для вас несколько идей для поздравлений.

Стюардессе вся команда

Распевает дифирамбы.

Неземная красота -

Гордость нашего борта.



Пассажиров успокоит,

Всех рассадит по местам.

Дефиле для них устроит,

Поднимаясь к небесам.



Можно в этот день для вас

Скажем несколько мы фраз?

Пусть все взлеты и посадки

Происходят мягко, гладко.



Пусть работа будет в радость,

Пусть заплата дарит благость,

Ну а каждый пассажир

Пусть приносит только мир.

***

С Днем бортпроводника. Пусть на борту всегда будет порядок и спокойствие, пусть по курсу всегда ждет удача и успех, пусть на пути встречаются улыбки добрых людей, пусть каждый рейс жизни имеет счастливое завершение.

Бортпроводник - профессия прекрасная!

В полетах он проводит жизнь свою.

Он путешествует и видит страны разные,

Исполнив свою давнюю мечту.



Вся жизнь его большое приключение;

Не зная, что же завтра его ждет:

Посадка на воду иль роды экстренные,

Он отправляется в очередной полет.



За их отвагу и умения

Мы славим бортпроводников.

Здоровья, счастья и везения

Желаем, да хранит их Бог!

***

Поздравляю с Днем бортпроводника и от души желаю, чтобы на твоем борту всегда царила атмосфера взаимопонимания, веселья, радости и прекрасного настроения, желаю каждый раз удачи и благополучия с самого старта до точки прибытия. Успехов в деятельности и бравого терпения!

Ты встречаешь нас у трапа,

Ты - прекрасная принцесса.

С днем твоим поздравить рады

Мы сегодня, стюардесса.



Будет пусть полет высоким,

Небо пусть всегда манит,

Путь к успеху и признанию

Будет пусть всегда открыт.

***

Не встретите хмурых, нерадостных лиц

У стюардесс вы - бортпроводниц.

Улыбкой приветствуют, словно друзей,

Всех пассажиров - взрослых, детей.

Желаем вам счастья, бортпроводницы,

Удачно взлететь и легко приземлиться,

И наш поздравок поскорей прочитать,

Чтоб легче вам было работать - летать!

***

Поздравляю с Днем бортпроводника и от души желаю проводить отлично время на борту и дарить радостные эмоции пассажирам, а также весело жить, не зная ни минуты печали. Пусть каждый день будет чудесным, каждое путешествие - невероятным, а каждый миг - добрым и счастливым.

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