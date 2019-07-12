12 июля стюардессы и бортпроводники отмечают свой профессиональный праздник - День бортпроводника. В канун этого дня мы поговорили о всех прелестях и трудностях работы в небе с прекрасной стюардессой Алиной. Хотите узнать, как проводят собеседование при приеме на работу стюардессой , какие каверзные вопросы задают и кого точно не возьмут на эту работу? Об этом и многом другом читайте в нашем материале.

У меня всегда было желание реализовать себя в разных сферах. Никогда не было определенной цели. Я все хотела попробовать. От историка и журналиста до модели и организатора съемок. Идея стать стюардессой пришла ко мне спонтанно, как и все другие мои идеи. Я долго думала, что выбрать - море или небо. Выбрала второе. И, как говорят, небо затягивает - это правда. Кстати, мой дедушка был летчиком. Думаю, что-то в этом есть.

На собеседовании задают много каверзных вопросов. Оно проходит в несколько этапов и на каждом есть свои особенности. Умножьте 26 на 7. Нужно проверить адекватность и сознательность выбора человека, ведь он должен быть обдуманным. А какая столица Дании? Вопросы врасплох, не говоря о тестированиях, проверках реакций, моделирования ситуаций и знаний языка. Работа не из легких!

Если у вас есть татуировки или брекеты - путь в стюардессы закрыт! Попасть в ряды стюардесс непросто. Есть целый ряд требований: вам должно быть больше 21 года, высшее образование (можно бакалавр), отсутствие татуировок на открытых местах, отсутствие брекетов (я свои сняла за 2 недели до собеседования, так вышло), ну и адекватное восприятие происходящего.

Первый полет был нереально сложным. Мой первый рабочий день и первый полет был сложным. Нереально сложным. На стажерских рейсах все в диком напряжении, так как в теории одно, а на практике оказывается совсем другое. Невозможно это объяснить, это нужно только попробовать и ощутить на себе всю "стрессовость" ситуации.

У меня не бывает паники во время полета, ведь самолет - самый безопасный вид транспорта, в нем все продумано и продублировано. Люди, которые паникуют, обычно попросту "накручивают" себя сами, ведь вы не боитесь, когда садитесь в маршрутку, верно? Так, почему же среди сотни тысяч самолетов разбиться должен именно ваш? Наверное, все хотят быть уникальными)

Обо всех незначительных дефектах мы знаем заранее, а не от пассажиров. Есть специальный сайт, где находится эта информация и каждый раз мы должны обновить ее и ознакомиться.

Милых просьб и вопросов бывает очень много, порой не знаю, откуда они приходят в головы пассажирам. Вот от них у меня иногда бывает паника. Например: можно моему сыну (и мне с ним, конечно же) посмотреть кабину пилотов (в полете)?

Многим пассажирам становится плохо во время полета. В разных формах: давление, гипоксия, паническая атака, клаустрофобия... Вот еду как раз с рейса, где парню стало очень плохо из-за того, что накануне он перебрал с алкоголем, выносили его на носилках. Главное - вовремя заметить и принять меры. Бывало, и кислородный баллон давали, и врача на борту искали. Не без этого.

Каждый рейс - это маленькая жизнь и один не похож на второй. Самый значимый был, наверное, - когда мы перевозили пятилетнюю девочку после пересадки костного мозга. Именно я была ответственна за зону, где были размещены носилки вместе со всеми необходимыми препаратами, родителями и двумя врачами... Сначала мне показалось, что я ничем не могу помочь, но потом, когда в конце рейса ее родители искренне поблагодарили меня за помощь, содействие, за помощь и за кофе, - я поняла, что я - часть чего-то важного.

Когда люди хлопают в конце полета - я не бешусь, я улыбаюсь. Хлопают, на самом деле, далеко не на каждом рейсе. Обычно, это чартеры. У иностранцев нет такой традиции. Это пережитки прошлого, когда хлопали пилоту, который смог посадить этот "летающий чудо-аппарат".

"А можно добавку?" - это одна из самых милых просьб. На самом деле, если кто-то отказался, а такое бывает, у вас есть шанс стать счастливым обладателем дополнительной порции.

У нас нет никаких тайных ритуалов перед полетом. Единственный ритуал - мысленный обзор - он единый для всех бортпроводников. Нужно быть готовым ко всему и всегда.

Вот вы думаете, мы просто путешествуем в красивой форме? Работа в небе - романтичная профессия? На самом деле, романтики мало, честно скажу: таскать телеги, проверять аварийное оборудование, делать проверки на безопасность, разносить еду, заполнять кучу документов, ответственность...

Это работа, а не путешествие. Мы видим не так уж много, чаще всего у нас "разворотные" рейсы или "ночевки". Это не обидно и не досадно - это же работа, в первую очередь. Но бывает шанс выйти, конечно, и погулять. В каждой стране красиво по-своему, наверное. Но больше всего мне запомнилось БАО - Большое Алматинское озеро в горах, там невероятно и сама бы я туда вряд ли попала бы...И в такие моменты я благодарна своей работе.

Я никогда не выбираю, куда мне лететь - эти дела решает отдел планирования, и дает график на месяц вперед. Летом меньше выходных, так как это сезон. Но вообще законно есть два выходных на две недели, но бывает и больше, если учесть время отдыха после длинных рейсов.

В моей профессии бывает всякое: разные внештатные ситуации, но бывают они крайне редко, так как система работает слаженно, то ситуаций с тем, что мы прилетели в какую-то страну, а назад нас не забирают - пока не было.

По пути на рейс, конечно, могут случиться непредвиденные ситуации. Попала в пробку, например. В таком случае нужно сразу же звонить и предупреждать. Всегда есть люди в резерве, которые могут заменить тебя.

Стюардессам надо регулярно проходить обследование в клинике. У стюардесс бывают профессиональные заболевания, но я не хочу думать о плохом. Если заботиться о своем здоровье, то все будет хорошо, а нас сразу предупредили, что нам вдвойне нужно следить за питанием, сном и ежегодными проверками в клинике.

Мне часто снятся самолеты. Иногда я даже путаю, когда сон, а когда - реальность.

Я пересмотрела все фильмы про авиакатастрофы во время обучения. Это было психологически нелегко, но, как я уже говорила, нужно быть готовым ко всему. Сейчас тоже могу спокойно смотреть. Особенно нравится "Скаймаршал".

Люди говорят, что у нас красивая форма. А я уже привыкла и не замечаю, ведь каждый день практически в ней. Иногда даже забываю и вспоминаю лишь когда люди что-то спрашивают о работе, а я не понимаю, как они узнали, кем я работаю...