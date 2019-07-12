Володимир Гройсман закликав одягати учнів у світловідбивні жилети [ Редактировать ]
Із вересня учнів молодших класів зобов'яжуть надягати світловідбивні жилети. Про це повідомив прем'єр Володимир Гройсман. За його словами, вбиратись у спецодяг школярам пропонують лише надворі й у темну пору доби.
Це, на думку керівника уряду, вбереже їх від неуважності водіїв. Кожна дитина матиме особистий жилет. Видаватимуть його безкоштовно.
"Фактично з першого вересня це все запрацює і наші дітки будуть в безпеці. Ми маємо не тільки створити якісні умови для дітей. Ми маємо їх ще захищати, створювати систему захисту українських дітей. Ми прийняли рішення, що ми забезпечимо з першого вересня 1-4 клас, всіх українських учнів спеціальними жилетами", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
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