Из одесского лагеря массово госпитализировали детей [ Редактировать ]
В Одесской области в пгт Сергеевка произошел ужасный случай. Из-за отравления госпитализировали 46 детей. Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной государственной администрации.
По предварительной информации, массовое отравление случилось в оздоровительно-спортивном лагере Медик - 2 Государственного университета медицины и фармации им. Николая Тестемицану. В лагере находится 226 детей от 7 до 14 лет. Из них госпитализированы 46. По данным медиков, у детей острый гастроэнтероколит.
"32 ребенка находится в Белгород-Днестровской городской больнице, 14, из которых 3 контактных - в инфекционном отделении центральной районной больницы в поселке Шабо", - сообщили в пресс-службе.
Как отмечается, сейчас выясняют причины возникновения отравления.
"С целью установления причин и условий возникновения заболеваний начато санитарно-эпидемиологическое расследование вспышки с обследованием данного объекта и инспектированием учреждения", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что под Киевом мужчина пытался подорвать дочь, а также в Киеве мужчина подорвал себя на гранате.
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