В понедельник, 8 июля, в Киеве рядом со станцией теплоснабжения "Беличи" случилось происшествие. Оказалось, что мужчина подорвал себя на гранате. От полученных травм он скончался на месте, а его личность пока не установлена, передает "Информатор".

По предварительной информации, работники ТЭЦ сообщили, что около 15:00 услышали сильный взрыв, который прозвучал с противоположной стороны дороги.

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Мужчина, который находился на месте происшествия в момент случившегося, рассказал, что он перешел через пути и услышал за спиной крик. Когда он повернулся, увидел у неизвестного в руках предмет, которых был похож на гранату. Буквально через мгновение услышал взрыв и почувствовал от земли толчок. Он вернулся на место инцидента и увидел тело без признаков жизни. В результате взрыва у погибшего оторвало руку и очень повредилась голова.

На место прибыли патрульные, следственно-оперативные группы и судебно-медицинские эксперты. Правоохранители оградили местность и проводили следственно-оперативные действия. На место также прибыли кинологи с собаками. Личность и возраст погибшего не установлены. Причины выясняются.

Фото: Информатор

Ранее сообщалось, что в Луганске прогремел взрыв, а также под Днепром дети подорвались на гранате.