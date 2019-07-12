Уже другий тиждень в Україні працює новий ринок електроенергії. І ціни... таки зростають. Поки що не для населення. Але, що важливо: якщо ціна зростатиме для промисловості та сфери послуг, то зрештою цей новий високий тариф лягає саме на людей.

Як саме? Розбиралася Любов Кукла.

Українська цінова традиція: вниз - не можна, лише - вгору!

Продавці знову готуються переписувати цінники. Аби покупці покрили їхні витрати за... світло!

"Малий і середній бізнес - по-перше, багато хто буде банкротувати, тому що вони просто не витримають таких цін", - зазначив Тарас Загородній, експерт.

Про що йдеться? Все просто. В країні з липня - почали діяти нові правила на ринку електроенергії. Це - складна і масштабна реформа. Альтернативи їй немає, бо нова модель - вимога західних кредиторів.

"1,38 для населення, для побутових споживачів тарифи не змінюються. Але для непобутових споживачів ми бачимо, що відбувається суттєва зміна тарифів. І на 15-30 відсотків тарифи для непобутових споживачів на електроенергію можуть зрости вже в липні місяці. І це зростання буде для бюджетних установ, шкіл, лікарень, садочків, для комунальних підприємств, для державних підприємств і для всього бізнесу", - зазначив Андрій Герус, представник президента України в уряді.

Отже в платіжках нових цифр в графі електроенергія - люди не побачать. Та цінова арифметика їх все ж здивує. В магазинах та на ринках.

"У нас зазвичай, якщо собівартість піднімається приблизно на 10-15 відсотків, виробники піднімають ціни на більше. Тому ціни можуть зрости і на 20 відсотків, і на 30 відсотків", - наголосив Тарас Загородній, експерт.

Хоча ціни зараз і так гаманці спустошують. Фрукти, овочі та ягоди навіть влітку коштують непристойно дорого. Приміром, сезонну черешню продають по 100 гривень!

Аби перевірити ціни, йдемо на один зі столичних бюджетних ринків за базовим продуктовим набором. Тут, до речі, продавці уже розповідають про здорожчання.

Традиційно, найдешевший продукт улітку - це овочі. Та й це не надовго, - кажуть продавці. Мовляв, вродило цьогоріч не дуже щедро:

"Процентов на 8, по-любому, підросте ціна на овочі. Картошки мало в цьому році".

Ягід та фруктів - повно. На прилавках - акуратні кошики із чорницями, лохиною, ожиною та малиною:

"Цей весь малиновий рай вирощується у нас на плантації!"

А плантація у пані Тетяни аж на Вінничині. Тож аби заробити, жінка майже щодня долає сотні кілометрів до столиці.

"Ми малину вибираємо - день вибираємо, потім получається, ми добу в дорозі і через день приїжджаємо", - розповідає Тетяна Дякова, продавчиня.

Ціна демократична - 50 гривень за кілограм. Та це поки що... адже собівартість ягід скоро зросте. І причина - ті ж таки "нові" тарифи.

Бо тепер навіть полив малинових плантацій за допомогою електронасосів стане дорогим задоволенням. А про ферми, де тримають худобу і говорити годі! Там світло потрібне і для хлівів, і для виготовлення, приміром, тієї ж молочної продукції.

"Естественно, вся продукция начинает дорожать", - зазначила Олена, продавчиня.

"Уже піднялась ціна. Це яйце було 15, зараз уже 17. Птахоферми піднімають, птахоферми", - говорить Катерина, продавчиня.

У м'ясному відділі - штиль. Продавців більше, аніж покупців. Бо м'ясо зараз дозволити собі можуть не всі. Яловичина та свинина - понад сотню гривень. Курятина - не набагато дешевша.

"Тут у нас було 15 чоловік торгувало, і все уходило".

І це тільки початок.

"Все піде в гору, тому шо тарифи будуть, мабуть, нереальні, доставка... Все залежить від того, де зберігається товар, в яких умовах і скільки піде світла на це", - говорить Наталя, продавчиня.

Свинина - 100 грн

Курятина - 50 грн

Яйця - 20 грн

Овочі - 50 грн

Малина - 25 грн

Молоко - 25 грн

Сметана - 30 грн

А поки порахую, скільки грошей витратила на закупи. Я придбала м'ясо, молоко, сметану, яйця, овочі та малину. Всього - потроху. На все пішло 3 сотні гривень. Утім... Якщо дослухатися до прогнозів наших експертів та продавців, вже за кілька місяців такий самий набір потягне мінімум на півсотні більше.

"Тому я не розумію, в чому логіка, - якщо кажуть, що в людей нічого не поміняється. Звичайно, поміняється!", - наголосив Тарас Загородній, експерт.

І це ми провели ревізію лише на харчовому ринку. Але ж тарифи змінять вартість і промислових товарів. А ще - цінники, приміром, у ресторанах та перукарнях.

Та є в цінових реаліях і приємні новини. Цифри в обмінниках та на заправках - тішать споживацьке око. Цього місяця значно зміцнилася гривня - вперше за два роки! І майже на гривню подешевшало пальне. Однак чи знизить це ціни на інші товари - велике питання. Принаймні експерти певні, що ні.