Страшное ЧП в детском лагере: в больницах остались 15 человек [ Редактировать ]
В Одесской области из-за массового отравления в больницах остаются 15 человек, из которых 14 детей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 7 часов 14 июля в лечебных учреждениях находится 15 человек (из них 14 детей). Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - сказано в сообщении.
Напомним, что в оздоровительно-спортивном лагере в пгт Сергеевка произошел ужасный случай. Из-за отравления госпитализировали 46 детей. По предварительной информации, массовое отравление случилось в оздоровительно-спортивном лагере Медик - 2 Государственного университета медицины и фармации им. Николая Тестемицану. В лагере находится 226 детей от 7 до 14 лет.
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