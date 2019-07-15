Небо над Парижем осяяли яскраві феєрверки [ Редактировать ]
Небо над Парижем осяяли яскраві феєрверки. За традицією пишним салютом країна відзначила національне свято - День взяття Бастилії. 30-хвилинне піротехнічне шоу вразило глядачів - пишністю та розмахом.
У повітря здійнялися снопи барвистих іскр, червоні серця та вогняні стовпи - у кольорах французького прапора.
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