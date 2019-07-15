В Угорщині визначили найвправніших пілотів. На озері Балатон відбувся світовий чемпіонат з екстремального кермування повітряними суднами.

Учасникам потрібно було якнайшвидше та безпомилково подолати трасу з надувними ворітьми. Найкраще з цим упорався австралієць Мет Гол. Повз всі перепони він промчав менше ніж за 59 секунд. Його найближчі конкуренти - поступилися переможцеві лише на кілька десятих секунди.