Юрій Бойко зустрівся із кандидатами від "Опозиційної платформи - За життя" по мажоритарним округам [ Редактировать ]
Юрій Бойко зустрівся із кандидатами в депутати по мажоритарних округах від "Опозиційної платформи - за життя". Обговорили антикризовий план розрахований на перші сто днів роботи у Верховній Раді. Торкнулися і теми щодо передвиборчих махінацій опонентів. Це, зокрема спалення агітації, використання адмінресурсу та введення в оману виборців.
"Мы единственная сила, которая принесет в страну мир и стабильность. Не нужно нас путать, и поддаваться на провокации. Когда нас пытаются стравить. Все, кто здесь собрались - это коллеги и бойцы. Они начали кампанию проводят ее активно и по-бойцовски. Они все справятся с поставленными задачами", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційної платформи - За життя".
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