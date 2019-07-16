в Австралії гігантський скат попросив людей про допомогу [ Редактировать ]
Гігантський скат попросив людей про допомогу. Неймовірні кадри зафільмували австралійські дайвери. Під час занурення до них підпливла манта - так називаються ці дивовижні риби. Біля ока в неї застрягло кілька рибальських гачків.
Велетень терпляче чекав, доки пірнальники витягнуть гостре залізяччя. Потому велично - поплив геть.
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