Гігантський скат попросив людей про допомогу. Неймовірні кадри зафільмували австралійські дайвери. Під час занурення до них підпливла манта - так називаються ці дивовижні риби. Біля ока в неї застрягло кілька рибальських гачків.

Велетень терпляче чекав, доки пірнальники витягнуть гостре залізяччя. Потому велично - поплив геть.