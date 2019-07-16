"Игра престолов" отдыхает: группа "Агонь" шокировала новым клипом [ Редактировать ]
После года творческих экспериментов группа "Агонь" возвращается к более мягкому звучанию своего музыкального материала и выпускает первый сингл из будущего третьего альбома - "Тебе 20". Презентация нового трека состоялась одновременно с премьерой клипа, в котором главная женская роль досталась королеве драмеди - Ирине Горбачевой.
Стоит отметить, что актриса театра и кино редко снимается в музыкальных видеоработах, но, услышав абсурдную идею будущего клипа, с азартом дала свое согласие на участие.
"Тот случай, когда видишь человека впервые, а ощущения, как будто это давний член команды Агонь", - рассказывают музыканты.
Сьемки клипа проходили в Киеве и заняли порядка суток. Постироничный сюжет, действие которого разворачиваются в нафталиновом ДК и на современных улицах столицы, резкая смена образов, декораций и радикальных сюжетных линий - все это стеб на ностальгию по 90-м, которую многие ностальгирующие даже не застали.
"Тебе 20" - это пародия, жесткая реальность или все же абсурд? Это 7 минут абсолютной непредсказуемости, о развязке которой вы даже не догадываетесь.
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