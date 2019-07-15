Известная певица Светлана Лобода, которая недавно нарвалась на критику от поклонников, показала фанатам теплое фото. Так, в своем Instagram звезда опубликовала снимок со старшей дочкой Евангелиной и прикрепила трогательную подпись к публикации.

"Мама, этот стадион я не могу пропустить. Я же твоя главная поддержка, твой главный фанат, твоя доченька" - сказала моя Ева. Я прослезилась и мы полетели" - поделилась знаменитость.

Подписчики Светланы Лободы не смогли пройти мимо и написали множество комментариев: "Дочки они такие", "Главный фанат будет рядом и все пройдет красиво, как всегда", "Она всегда выдает такие умные мысли!! Какое это счастье. Вы молодец, что у вас такой умный ребенок".

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