Дочь Лободы довела мать до слез [ Редактировать ]
Известная певица Светлана Лобода, которая недавно нарвалась на критику от поклонников, показала фанатам теплое фото. Так, в своем Instagram звезда опубликовала снимок со старшей дочкой Евангелиной и прикрепила трогательную подпись к публикации.
"Мама, этот стадион я не могу пропустить. Я же твоя главная поддержка, твой главный фанат, твоя доченька" - сказала моя Ева. Я прослезилась и мы полетели" - поделилась знаменитость.
Подписчики Светланы Лободы не смогли пройти мимо и написали множество комментариев: "Дочки они такие", "Главный фанат будет рядом и все пройдет красиво, как всегда", "Она всегда выдает такие умные мысли!! Какое это счастье. Вы молодец, что у вас такой умный ребенок".
Ранее сообщалось, что Тина Кароль взорвала сеть пикантной позой, а также располневшая Бузова шокировала новым фото.
по теме
Лобода впервые показала младшую дочь (фото)
Известная певица Светлана Лобода показала своим поклонникам милое фото с детьми: Евангелиной и Тильдой
Лобода подогрела слухи о новом романе
Так, звезда опубликовала снимок в Instagram, где запечатлена с неизвестным мужчиной
Лобода подогрела слухи о замужестве
Известная певица Светлана Лобода, которая привыкла удивлять своих фанатов эпатажными выходками
Тина Кароль взорвала сеть пикантной позой (фото)
Известная украинская певица Тина Кароль вновь шокировала своих подписчиков откровенным снимком
"Откровения уже пугают": Тина Кароль шокировала новым фото
Известная украинская певица Тина Кароль не перестает удивлять поклонников сменой имиджа