Газманов довел до слез жену признанием [ Редактировать ]
Популярный артист Олег Газманов растрогал жену своим признанием. Во понедельник, 15 июля, пара отметила юбилей. Олег и Марина заключили брак 15 июля в 2003. году. В тот же год у них родилась дочь Марианна. Сейчас 15-летняя дочь учится в школе с театральным уклоном.
"Сегодня годовщина нашей свадьбы! 30 лет мы знаем и любим друг друга", - написал Газманов. Моя любимая легко ранимая. Нетерпеливая, неповторимая, необъяснимая, неукротимая. Такая разная такая страстная. С 30-летием - моя прекрасная", - дополнил артист.
Ранее сообщалось, что Игорь Николаев с детьми растрогал поклонниц.
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