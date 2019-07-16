У Черкасах встановили особу вбивці журналіста Вадима Комарова [ Редактировать ]
Поліція Черкас встановила особу ймовірного вбивці місцевого журналіста Вадима Комарова. Принаймні, кілька днів тому Придніпровський районний суд дав дозвіл слідчому провести молекулярно-генетичне дослідження сокири та молотка, вилучених під час санкціонованого обшуку в оселі підозрюваного.
Нагадаємо, зранку 4 травня в середмісті Вадимові Комарову завдали щонайменше три потужні удари по голові. Через травми журналіст понад місяць пробув у комі, з якої так і не вийшов. У ніч на 20 червня він помер, а поліція перекваліфікувала провадження на "умисне вбивство".
У день смерті журналіста поліція навіть оприлюднила відео з імовірним нападником, але встановити його особу так і не змогли. І ось 4 дні тому на сайті судових рішень з'явився дозвіл на проведення досліджень можливих знарядь вбивства. Щоправда, в обласному управлінні Нацполіції цю інформацію поки що не підтверджують, але і не спростовують.
"Які проводяться слідчі дії? Це питання виключно слідчого. І слідчий має право розголошувати чи не розголошувати. То я вам можу сказати, що особа не затримана і підозри не оголошено на сьогоднішній день", - повідомив Дмитро Грищенко, начальник сектору зв'язків із громадськістю ГУНП у Черкаській області.
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