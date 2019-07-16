Дональда Трампа звинуватили у расизмі [ Редактировать ]
Американський президент відзначився ще одним скандальним висловлюванням. Його звинувачують у расизмі через заяву на адресу чотирьох темношкірих конгресменок.
Як світові лідери відреагували на слова Трампа і чому через це стався ще один скандал - вже в Лондоні, - у матеріалі Світлани Чернецької.
Цим чотирьом жінкам американський президент наказав забиратися геть у свої країни. Мовляв, якщо щось не влаштовує у США, нехай спочатку наведуть лад на своїх батьківщинах. Це при тому, що троє з них народилися й виросли в Америці. І лише одна переїхала сюди ще дитиною. Її сім'я - біженці із Сомалі.
"Це відверта расистська атака на чотирьох законно обраних членів Палати представників, всі вони - темношкірі жінки. Це програма білих націоналістів", - наголошує Ільхан Омар, член Палати представників Конгресу США.
Конгресменкам дісталося через те, що критикували Трампа за жахливе ставлення до біженців на кордоні США. Скандал вийшов далеко за межі країни. Прем'єр-міністри Великої Британії, Нової Зеландії та Канади назвали висловлювання Трампа неприпустимим.
"Це зовсім не так, як ми звикли в Канаді. Канадієць - це канадієць, і різноманіття нашої країни є однією з наших найсильніших сторін, джерелом незмінної стійкості та гордості для канадців", - зазначає Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади.
А в Британії американський скандал породив власний. Двох кандидатів у прем'єр-міністри звинувачують у тому, що вони бояться образити Трампа й не називають речі своїми іменами. І Борис Джонсон, і Джеремі Гант засудили висловлювання президента, але расистським його так і не назвали.
"Чи було це висловлювання Дональда Трампа - расистським?
- Я вже сказав, що це неприпустимо для такої сучасної багатокультурної країни. Я просто-напросто не можу зрозуміти, як лідер держави міг таке сказати.
- Чому ж ви тоді не називаєте це расизмом?
- Я вже висловив свою думку про слова президента Трампа", - говорить Борис Джонсон, кандидат у прем'єр-міністри Великої Британії.
"Містере Гант, чи було це висловлювання расистським?
- Послухайте, я міністр закордонних справ, а це - президент країни, яка є нашим найближчим союзником. Тож це не вирішить ситуації, якщо я вживатиму такі слова щодо президента США. Троє моїх дітей - наполовину китайці, вони - громадяни Британії. І якби хтось сказав їм їхати назад до Китаю, я був би обурений", - наголошує Джеремі Гант, кандидат у прем'єр-міністри Великої Британії.
Сам Дональд Трамп перепрошувати не збирається. І далі стоїть на своєму.
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