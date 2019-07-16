Во вторник, 16 июля, основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко вместе с народным депутатом Владимиром Бандуровым провели встречу с жителями Орехова и Ореховского района Запорожской области. Встреча проходила в городском доме культуры. Юрий Бойко презентовал предвыборную программу партии и представил Владимир Бандурова, который баллотируется от "Оппозиционной платформы - За жизнь" по 79-му округу.

"Мы идем в парламент, чтобы реализовать основное желание людей - возвращение в страну мира и стабильности. Только наша политическая сила сможет вернуть мир в Украину, начнет настоящую борьбу с бедностью и обеспечит людям нормальную жизнь. Зайдя в парламент, мы сразу начнем выполнять нашу программу, которая так и называется - "Мир! Ответственность! Свобода!" - подчеркнул Юрий Бойко.

Представляя Владимира Бандурова, Юрий Бойко отметил: "Вы все его и так хорошо знаете. Не часто встретишь такого депутата, который так болеет за свой округ, заботится о его жителях, так борется за каждую дополнительную копейку на дороги, школы и больницы. Мы поддержали его как самого достойного кандидата, и я хочу, чтобы вы тоже его поддержали!".

Совместными усилиями Владимира Бандурова и местных громад в районе уже реализовано много социальных проектов - отремонтированы школы и детсады, восстановлены амбулатории и учреждения культуры, новые дороги. Поэтому планы, с которыми Владимир Бандуров идет в Верховную Раду, люди активно поддерживают.

"Именно при вашей поддержке я иду на выборы, чтобы вместе с вами улучшить жизнь в наших селах и городах, реализовать все наши совместные социальные проекты. Но невозможно это сделать в одном округе, не изменив ситуацию в стране. Мое видение выхода из кризиса полностью совпадает с программой "Оппозиционной платформы - За жизнь". Именно поэтому я сделал свой осознанный выбор - мы вместе идем в парламент, чтобы создать мощную фракцию, которая воплотит в жизнь ваши надежды. С Юрием Бойко мы вместе работали в правительстве, имеем серьезный опыт и можем обеспечить выполнение нашей совместной программы действий. Самое главное на сегодня - возвращение мира. Только в диалоге, только путем переговоров можно закончить войну. О мире сегодня много говорят, и только "Оппозиционная платформа - За жизнь" действует, не дожидаясь окончания выборов", - подчеркнул Владимир Бандуров.