Масовий пікет націоналістів біля Конституційного суду.

Десятки активістів, нацдружинників та представників об'єднання націоналістичних сил мітингували проти скасування декомунізації. Закон про заборону радянської пропаганди суд почав розглядати сьогодні, за поданням 46 народних депутатів. Перше засідання відбулося в закритому режимі.

"Ми обурені планами, які є в Конституційному суді - скасувати Закон про декомунізацію. Ми вважаємо що це питання навіть там не політики, чи виборів. Ми прийшли сюди незалежно від того, чи є вибори, чи немає виборів. Для мене це навіть не питання політики, це питання просто честі", - наголосив Андрій Іллєнко, народний депутат, ВО "Свобода".

Закон про декомунізацію зрештою визнали конституційним. Інформація про це під вечір з'явилася на офіційному сайті Конституційного суду.