У Києві за ніч зрубали понад п'ятдесят дерев

Ці зрубані під корінь молоді абрикоси та вишні Людмила Юнкевич власноруч вирощувала з кісточок. Три роки тому пенсіонерка посадила на подвір'ї десять саджанців - і цього літа на них вперше з'явились плоди