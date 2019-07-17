В Одесі виявили найбільшу в історії України контрабанду текстилю [ Редактировать ]
Найбільшу в історії України контрабанду текстилю виявили в Одесі. Йдеться про 900 тонн тканини вартістю майже 200 мільйонів гривень.
Це 40 відсотків річного обсягу постачань до України. Слідчі дії в цій справі тривали чотири дні, - зазначили в СБУ. Увесь вантаж - вилучили.
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