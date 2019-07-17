У Києві затримали валютних шахраїв [ Редактировать ]
Валютних шахраїв затримали в Києві. Своїх жертв шукали в інтернеті. Розміщували оголошення про обмін грошей за вигідним курсом. На одну з таких пропозицій і пристав киянин. Та після того, як в обмін на 20 тисяч доларів одержав не справжні, а сувенірні гривні - звернувся до правоохоронців. Пройдисвітів затримали. Вилучили спецтехніку та фальшиві купюри. Міняйлам світить до 8 років за ґратами.
Андрій Крищенко, начальник ГУ НП у Києві.
"Було затримано організатора злочинної схеми і одного ще співучасника. На обшуках в них було виявлено багато підроблених номерних знаків, багато телефонів, які використовували для зв'язку, знаряддя для скоєння злочинів, апаратура для нарізки грошей, загатовки. Вони вже судимі за скоєння аналогічних злочинів. А по двох, по організатору і його спільнику на теперешній час в суді слухається кримінальне провадження по 16 епізодам таких шахрайств.
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