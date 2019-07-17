Совет безопасности ООН провел заседание по украинскому закону о государственном языке, не приняв заявления. Заседание транслировалось на сайте организации.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что вышеупомянутый закон противоречит всем конвенциям по защите прав нацменьшинств, а также является "насильственной украинизацией страны". По его словам, принятие закона осуществлялось без всеобщего консенсуса и по политическим мотивам.

Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло отметила в своем докладе, что ООН настаивает, чтобы был разработан законопроект, направленный на защиту прав национальных меньшинств и их языков.

В этом вопросе ее поддержал и верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Дзаньер.

В свою очередь, и.о. постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн отметил, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. Он также напомнил о насилии и пытках против крымских татар и других меньшинств, и заявил, что США выступает против таких действий РФ в оккупированном Крыму, а также призвал Россию как можно скорее освободить украинских военнопленных моряков и к конструктивности.

Постпред Франции при ООН Франсуа Делатр осудил решение России о выдаче российских паспортов на оккупированном Донбассе и отметил, что это выходит за пределы Минских соглашений. Также он отметил, что вскоре Франция вместе с Германией планируют провести дипломатическую встречу в "нормандском формате".

По словам заместителя постпреда Великобритании при ООН Джонатана Аллена, решение украинского парламента в отношении украинского языка подразумевает принятие последующих норм о правах нацменшинств, также он сделал акцент на том, что принятие таких законов является необходимым.

В свою очередь, постпред Германии Кристоф Хойзген заявил, что вопрос закона о функционировании украинского языка вообще не стоит рассматривать на заседании Совбеза ООН.

Напомним, что 25 апреля Верховная Рада Украины приняла законопроект вцелом "Об обеспечении украинского языка, как государственного".