Українським військовополоненим морякам сьогодні продовжуватимуть термін арешту. В ці хвилини в Москві у Лефортовському суді триває засідання. Прокуратура РФ клопоче, щоб термін тримання під вартою для українців - продовжили до 24-26 жовтня.

На слухання приїхали рідні бранців. Нагадаємо, досудове розслідування справи щодо моряків вже завершили. Їх звинувачують у нібито незаконному перетині російського кордону. Тепер сторони ознайомлюються із матеріалами. Засідання суду, попри протести адвокатів, відбувається у закритому режимі.