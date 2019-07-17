Українським полоненим морякам продовжуватимуть термін арешту [ Редактировать ]
Українським військовополоненим морякам сьогодні продовжуватимуть термін арешту. В ці хвилини в Москві у Лефортовському суді триває засідання. Прокуратура РФ клопоче, щоб термін тримання під вартою для українців - продовжили до 24-26 жовтня.
На слухання приїхали рідні бранців. Нагадаємо, досудове розслідування справи щодо моряків вже завершили. Їх звинувачують у нібито незаконному перетині російського кордону. Тепер сторони ознайомлюються із матеріалами. Засідання суду, попри протести адвокатів, відбувається у закритому режимі.
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