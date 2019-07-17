Стародавня архітектура, унікальна природа та самобутні традиції. Усе це є в містечку Ананьїв на Одещині. Але туристи туди не поспішають, бо не знають про це унікальне місце.

Чому про нього варто дізнатися - побачили наші кореспонденти.

Ананьєву - 265 років. У місцевому музеї розповідають: золоті часи в історії міста - середина 19 сторіччя, коли тут бурхливо розвивалася промисловість та проходили торговельні шляхи. Саме тоді на вулицях з'явились унікальні споруди з червоної цегли. Їх кілька десятків - і вони вважаються місцевою візитівкою.

"Коли приїжджають туристи, ми показуємо ці будинки і вони, як приходять в гімназію, попадають в актову залу, у них відкриваються рота і вони кажуть, що ми і в Одесі таку красоту зрідка побачимо", - розповідає Олександр Шхалахов, завідувач Ананьївського історико-художнього музею.

Справжня архітектурна перлина Ананьєва - собор Олександра Невського. Храм вражає своєю величчю. Його спорудили більш як сто років тому. І нині він є центром духовного життя міста.

"Каждый приезжающий, или паломники приезжают сюда - не проходят мимо, чтоб не зайти в Собор. Народ божий, приходя, с верой в душе, получает то благословение, ту благодать Божию", - зазначив Микола Ярем, настоятель Собору святого благовірного Олександра Невського.

Навколо Ананьєва - мальовничі краєвиди, джерела природної мінеральної води, фруктові сади, чисте й цілюще повітря. А місцеві кухарі не залишать байдужими гурманів, - стверджує мер міста:

"У нас есть прекрасная кухня, она является универсальной кухней народов Украины: и евреев, и молдаван. Она, действительно, супер! И поэтому, когда туристы приезжали, - они наслаждались нашими плациндами, вертутами, домашним вином, самогоном, получали море удовольствия", - пишається Павло Маковецький, Ананьївський міський голова.

Жителі міста неабияк занепокоєні питанням популяризації маленьких містечок, таких як їхній Ананьїв. Держава практично нічого для цього не робить.

"Вы знаете, это очень такой недооцененный город, о нем мало кто знает. На самом деле, он имеет историческое значение для Украины. Он даже по значимости был не ниже чем Одесса. А делать очень просто: нужно тратить деньги на рекламу, нужно чтобы об этом городе узнали, на телевизионную, интернет-рекламу, нужно чтоб популяризировали. Нужно давать дотации, нужно давать налоговые льготы, нужно сделать, может быть, более качественную дорогу сюда от трассы", - зазначив Іван Фурсін, народний депутат України.

До речі, розташований Ананьїв поблизу траси "Київ - Одеса", де проїжджає багато туристів.