США виключили Туреччину з програми виробництва винищувачів F-35 [ Редактировать ]
США виключили Туреччину з програми виробництва винищувачів F-35. В заяві, опублікованій на сайті Білого дому, пояснили: рішення Анкари про закупівлю російських систем ППО ЕС-400 унеможливлює її подальшу участь в американському проекті.
В Туреччині такі дії Вашингтона назвали "несправедливими" і заявили, що це може призвести до серйозних проблем між країнами.
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