Відпустити на поруки. Український омбудсмен - Людмила Денісова - закликала Росію відпустити полонених моряків під її особисте зобов'язання.

Уповноважена з прав людини підкреслила: це один з можливих форматів, щоб бранці повернулись додому, і така можливість передбачена Кримінально-процесуальним кодексом Федерації.

Нагадаємо, напередодні Лефортовський суд продовжив арешт усім двадцяти чотирьом українським військово-полоненим морякам до кінця жовтня. В Росії їх звинувачують у нібито незаконному перетині російського кордону.

Досудове розслідування справи прокуратура вже завершила, тепер сторони ознайомлюються з матеріалами. Українське МЗС заявило, що продовження арешту морякам - суперечить міжнародному та морському праву, а також загострює конфлікт між Києвом та Москвою.