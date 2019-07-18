Людмила Денісова закликала Росію відпустити моряків під її особисте зобов'язання [ Редактировать ]
Відпустити на поруки. Український омбудсмен - Людмила Денісова - закликала Росію відпустити полонених моряків під її особисте зобов'язання.
Уповноважена з прав людини підкреслила: це один з можливих форматів, щоб бранці повернулись додому, і така можливість передбачена Кримінально-процесуальним кодексом Федерації.
Нагадаємо, напередодні Лефортовський суд продовжив арешт усім двадцяти чотирьом українським військово-полоненим морякам до кінця жовтня. В Росії їх звинувачують у нібито незаконному перетині російського кордону.
Досудове розслідування справи прокуратура вже завершила, тепер сторони ознайомлюються з матеріалами. Українське МЗС заявило, що продовження арешту морякам - суперечить міжнародному та морському праву, а також загострює конфлікт між Києвом та Москвою.
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