Гречковский выиграл репутационные иски против народных депутатов Курячего и Лубинца [ Редактировать ]
Член Высшего совета правосудия Павел Гречковский выиграл репутационные иски против народных депутатов Максима Курячего и Дмитрия Лубинца.
17 июля Печерский районный суд поставил, что народные депутаты должны опровергнуть свои недостоверные заявления о том, что Гречковский не мог быть избранным в Высший совет правосудия.
Народные депутаты активно выступали перед съездом адвокатов Украины, который 15 февраля должен был избрать 2 адвокатов членами Высшего совета правосудия. Гречковский был кандидатом на эту должность.
Народные депутаты от БПП называли незаконным возможное избрание Гречковского в ВСП, давали персональные негативные оценки его деятельности как адвоката, а также обвиняли Гречковского в уголовных правонарушениях, хотя в деле против него уже был постановлен оправдательный приговор.
В частности, суд признал недостоверной информацию, которую озвучил Лубинец 5 февраля 2019 года в эфире парламентского телеканала "Рада", назвав Гречковского коррупционером и "горе-юристом", который не может быть избран в ВСП.
Суд обязал депутата опровергнуть обвинения в течение 15 дней после вступления в силу решения суда во время брифинга в кулуарах парламента. Лубинец должен огласить резолютивную часть решения суда, не допуская собственных комментариев.
Также суд признал недостоверной и такой, которая нарушает честь, достоинство и деловую репутацию информацию, которую озвучил Курячий во время пленарного заедания Верховной Рады 8 февраля.
В частности, народный депутат заявил, что Гречковский в нарушение Конституции пытается избраться членом ВСП, чтобы избежать проблем с законом.
Суд обязал Курячого опровергнуть все обвинения в адрес члена ВСП на следующем после вступления в силу решения суда пленарном заседании парламента. Народный депутат должен зачитать резолютивную часть решения Печерского суда в трансляции телеканала "Рада", не допуская собственных комментариев.
Кроме этого, суд взыскал с народных депутатов по 2 305 гривен судебного сбора.
Данное решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
Как сообщали Українські Новини, Павел Гречковский избран в Высший совет правосудия съездом адвокатов Украины 15 февраля. Накануне съезда против Гречковский заявил, что против него организована информационная кампания, чтобы заставить его снять свою кандидатуру.
Конституционный суд отказался рассматривать представление народных депутатов по 131 статье Конституции, которая устанавливает порядок формирования Высшего совета правосудия.
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