Еще в древние времена люди начали замечать загадочную связь между тем, когда и во сколько рожден человек. Это на прямую влияет на судьбу и характер человека. У цыган есть своя собственная система знаков, определяющая судьбу и особые характеристики человека по дню рождения.

Чаша 21.01 - 19.02

Знак, указывающий на человека нерешительного, колеблющегося и пребывающего в длительных раздумьях, прежде чем сделать какую-либо идею реальностью. Люди-чаши склонны дела оставлять в незавершенном состоянии, невзирая на то, что при рождении они получают дар необычайной оригинальности и креативности.

Чаши тонко чувствуют гармонию в отношениях и мечтают сделать всех их окружающих людей счастливыми. Им очень везет в игре, но тем не менее, у Чаш проявляется тенденция намного больше тратить, нежели им позволяют их доходы. Относительно здоровья. Здесь люди-чаши устают очень быстро. Обессиленность привести может к психическому и физическому истощению или одышке.

Капюшон 20.02 - 20.03

Этот знак во взаимоотношениях с внешним миром очень недоверчив, он спокоен и серьезен. Особенный дар людей-капюшонов - обретать преданных и искренних друзей, готовых им оказать помощь в нужде или поддержать их в минуты тревоги и душевной печали.

Капюшоны испытывают регулярно финансовые затруднения, но при этом быстро и легко их решают, так как они в трудовой деятельности невероятно изобретательны. В отношении работы они решительны и предприимчивы.

Чтобы остаться здоровыми, Капюшонам требуется атмосфера тишины и спокойствия - лишь в этом случае они себя чувствуют комфортно. Пользу также их организму принесут гимнастика и массаж.

Кинжал 21.03 - 20.04

Довольно практичный знак, который на окольные пути не теряет время, всегда движется к своей цели быстро и прямо. Люди-кинжалы имеют дар интуиции, удачливы в азартных играх, без труда выигрывают пари. Любители конкуренции и соревнований, всегда движутся к своим целям вперед, однако склонны к импульсивным, а порой и действиям агрессивного характера.

Кинжалы отлично распоряжаются деньгами, это потрясающие администраторы.

Очень часто обладают настоящим "железным" здоровьем.

Венок 21.04 - 20.05

Люди-венки - любители комфорта и роскоши, полагают, что им соответствует лишь самое лучшее, что в жизни вообще есть. При этом они абсолютно не склонны швырять на ветер деньги. Знак этот наделен особенным даром - непоколебимой настойчивостью. Венки до упрямства настойчивы, что порой может вызывать неприязнь у окружающих, но чаще - восхищение их достижениями. Редко ожидают, что блага упадут сами к ним с неба, поэтому в работе продвигаются и развивают собственное дело с огромной решительностью, инициативностью, в итоге это всегда приводит к успеху и личностному росту. Нередко венки свое призвание находят в индустрии развлечений и моды.

Обладают крепким здоровьем, для поддержания коего им необходим только подходящий и своевременный отдых, после которого честно можно сказать: "хорошо отдохнул, теперь можно и поработать".

Подсвечник 21.05 - 20.06

Почитатель привязанностей, дружбы, знакомств и связей, этот знак не станет никогда демонстрировать к другим холодное равнодушие. Источающий теплоту и радушие подсвечник всегда любим окружающими людьми, и об этом прекрасно знает. Подсвечник может показаться бескорыстным и щедрым человеком, оно, тем не менее, это лишь видимость.

Дар Подсвечников - это разумность. Они понятливы и умны, что вызывает у других восхищение.

Люди-подсвечники, прежде чем потратить деньги, сначала предпочитают накопить некоторую сумму. Порой жажда накопления у них становится слишком преувеличенной, и подсвечники рискуют стать настоящими скрягами.

Для поддержания хорошего здоровья и физической формы подсвечникам требуется движение и физ. нагрузка, поэтому им рекомендовано заниматься спортом.

Колесо 21.06 - 21.07

Под данным знаком рождены люди, ведомые эмоциями и импульсивностью. Люди-колеса необычайно аффективны, непостоянны и неустойчивы, поэтому может обернуться их тонкая чувствительность качеством негативным - повышенной ранимостью.

Колеса весьма склонны к грезам и снам, нежели к практическим действиям. Это - молчаливые защитники и "хранители".

Люди-колеса одарены великолепной способностью к концентрации своего внимания. Предельное умение и собранность помогают им сфокусироваться на проблеме, они могут занять лидерствующие позиции на своей работе, отличаться высокой производительностью.

Тем не менее, обратная сторона напряженной и длительной концентрации внимания -вялотекущие, утомительные головные боли и мигрени. Смена рода деятельности, временная расфокусировка внимания и отдых помогут поддержать здоровье.

Звезда 22.07 - 22.08

Пленяющие и очаровательные Звезды стараются использовать максимально этот природный дар. Великолепие своего сияния и практически магический способ бытия - вот основное оружие людей-звезд против всех жизненных невзгод и трудностей на пути. Звезды - это настоящие "счастливчики", баловни судьбы. Удача на стороне данного знака сопутствует всегда.

Относительно здоровья, уязвимым местом Звезд являются позвоночник и суставы, которые часто подвергаются большим нагрузкам, из-за страстного желания людей рожденных под этим знаком быть блистательными во всем без исключения.

Колокол 23.08 - 22.09

Мягкость и доброта - естественный дар всех тех, кто родился под этим знаком. Обладающие довольно реалистичным взглядом на мир и крайне трудолюбивые личности, люди-колокола, очень часто имеют в обществе значительный вес. Колоколам присуща весьма редкая способность выслушивать внимательно собеседника, и делать в конструктивной форме критические замечания, хотя очень часто они к окружающим излишне требовательны.

Деньги люди-колокола используют, чтобы себя чувствовать уверенными и защищенными, и, очень часто, долго размышляют, прежде чем совершать коммерческие сделки или начать переговоры.

Природное добродушие и сердечность Колоколов способствуют во многом хорошему здоровью, добавить к данному моменту можно физические умеренные нагрузки, приятную и спокойную атмосферу, возможно даже массаж.

Монета 23.09 - 22.10

Знак истинного очарования, обладающий даром виртуозного искусства общения с людьми. Люди-монеты прекрасно осведомлены в том, как решить любую имеющую место в их жизни проблему, всегда переполнены позитивом и охотно делятся им с окружающими.

Благоразумные и рациональные Монеты придают огромное значение не только душевным, но и качествам физическим тех, с кем им приходится взаимодействовать.

Очень деловые и предприимчивые люди этого знака отлично справляются с ведением переговоров и обладают хорошим чувством справедливости.

Относительно здоровья. Здесь люди-монеты вообще не нуждаются в советах, так как самостоятельно стремятся его поддерживать, используя для этого всевозможные средства.

Дага (длинный кинжал) 23.10 - 21.11

Дага цыгану вручалась как символ окончания отроческого периода. Поэтому нередко ассоциировалась смертью прошлого и началом чего-то нового. Дага - это интенсивная алертность и восприимчивость. Под влиянием данного знака рождаются загадочные и сильные люди, с неукротимым и твердым нравом, как правило, вызывающие всеобщее почтение и уважение. Даги - представители аналитического склада ума, чутко воспринимающие и подмечающие все, что происходит вокруг них.

Обладают достаточно крепким здоровьем от рождения, но при этом, часто не слишком следят за собой.

Топор 22 .11 - 21.12

Знак людей рискованных. Это вечные "искатели приключений". Люди-топоры уверенно и храбро встречают каждый новый день, демонстрируя свою неудержимую тягу к свободе во всех проявлениях.

Природный дар Топоров - быстрый и четкий ум. Прекрасная сообразительность вкупе с рассудительностью и практичностью позволяет эданному знаку себя чувствовать легко и непринужденно в любых обстоятельствах и в любой атмосфере.

Топоры считаются заслуживающими доверия и надежными людьми.

Чаще всего, физически это очень крепкие люди, правда несколько склонны злоупотреблять своей врожденной выносливостью.

Подкова 22.12 - 20.01

Неудержимый энтузиазм - привилегия и дар людей этого знака.

Для людей-подков очень характерно яркое восприятие и высочайшая интенсивность исходящих от них чувств. Подковы считаются преданными и очень надежными друзьями, всегда готовыми прийти на помощь.

Подковы настойчивы, всегда стараются во всем добиться абсолютного совершенства. В то же время, это как правило, бесстрашные и очень дерзкие люди, готовые на многое, способные в жизни рисковать. Часто подковы получают многое от жизни или еще большее теряют.

Обычно Подковы в работе очень успешны, потому что умеют упорно трудиться, не делая никаких пауз, они всегда находят пути осуществления собственных проектов.

Относительно здоровья, самое слабое место людей-подков - десны и зубы, а также шейные отделы позвоночника.

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