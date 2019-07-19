Трагедия в Кривом Роге: в страшном пожаре погиб ребенок

В пятницу, 19 июля, в страшном пожаре погиб ребенок. Об этом сообщает "УНН".

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Известно, что огонь уничтожил дачный дом на общей площади 40 кв.м. За несколько часов пожар удалось ликвидировать.

Установлено, что пожар возник в середине дачного дома. На месте происшествия спасатели обнаружили тело мальчика 2008 года рождения без признаков жизни.

Также из-за пожара пострадала женщина 1945 г.р., она получила ожоги 2 степени конечностей и туловища.

Ранее сообщалось, что под Полтавой сын зверски убил родителей.