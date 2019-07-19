В Шереметьево произошло ЧП: пострадали 8 человек Фото: Pixabay

В России, в ночь на 19 июля, произошло ЧП. Самолет компании "Северный ветер" не смог вылететь в Ереван из Шереметьево. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Известно, что в результате задымления самолета пострадали 8 человек. Всего на борту самолета находились 187 человек.

В российском МЧС сообщили, что при выруливании на взлетную полосу экипаж самолета Boeing-747, следовавшего в Ереван, подал сигнал о задымлении в кабине пилота.

Лайнер прекратил взлет, пассажиры были эвакуированы по надувным трапам и доставлены в аэропорт.

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