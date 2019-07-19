Росія повинна віддати Україні захоплених моряків не в форматі обміну. На цьому сьогодні наголосив Володимир Зеленський. За словами президента, питання повернення громадян, які перебувають під арештом або засуджені, - не поширюються на військовополонених моряків. Крім того, глава держави зазначив, що Росії можуть віддати головного редактора "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського в обмін на Олега Сенцова.

"Якщо про добру волю і ми дійсно бажаємо щоб такий час наступив - ми готові вишинського поміняти - сенцов це як приклад - ми готові поміняти на сенцова. Але це не розмінна монета. Я маю на увазі, ми хотіли б отримати усіх наших в'язнів. Всіх наших потівязнів. Всіх наших військових. Якщо це такі перші кроки - ми готові", - говорить Володимир Зеленський президент України.